Un hombre muere al caer de su balcón

Gómez Palacio, Dgo.

Un hombre de 57 años, identificado como Ernesto García Ramírez, murió la noche del sábado tras caer accidentalmente del balcón de su casa en la colonia Miguel de la Madrid. La víctima se encontraba conviviendo con su esposa y su hijastro al momento del fatal accidente.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas. Según el testimonio de sus familiares, quienes presenciaron el suceso, Ernesto se encontraba en la terraza del segundo piso. En un momento, se levantó, perdió el equilibrio de forma inesperada y cayó de espaldas desde una altura considerable, golpeándose fuertemente la cabeza.

La familia, en pánico, llamó de inmediato a los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron rápidamente al lugar, pero al examinar a la víctima confirmaron que ya no tenía signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona y dieron aviso a la Vicefiscalía Regional Laguna. Posteriormente, agentes de la Policía Investigadora de Delitos (PID) y peritos forenses llegaron para realizar las diligencias correspondientes.

La esposa e hijastro de Ernesto declararon que la caída fue un accidente. Sin embargo, como parte del protocolo, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Gómez Palacio para la autopsia de ley, que determinará la causa exacta de su muerte.