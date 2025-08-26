Despiden a 45 trabajadores del ICED

Durango, Dgo.

El Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED) según palabras de Francisco Javier Pérez, titular de la dependencia, confirmó que recientemente se prescindió de alrededor de 45 trabajadores como parte de un ajuste financiero necesario para garantizar la operatividad del instituto.

Además del recorte de personal, el director subrayó que también se redujo la programación cultural y artística del Festival Revueltas, pues se les recortó alrededor un poco más de 2 millones de pesos.

Finalmente, Pérez adelantó que hacia el mes de diciembre podrían aplicarse nuevos ajustes, siempre bajo el mismo propósito: garantizar que el ICED siga operando con normalidad.

El recorte de personal nos habla sobre las dificultades operativas que enfrenta la entidad, siendo en los últimos tres años en los que se han hecho cambios dentro de algunas dependencias que dejan descobijadas a cientos de familias en Durango.