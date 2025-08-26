Durango en vigilancia por “Tormenta Negra”

Durango, Dgo. – Durante esta semana, el estado de Durango se encuentra bajo la amenaza de lluvias fuertes a muy fuertes, derivadas de fenómenos atmosféricos que en otras regiones han sido denominados como “Tormenta Negra”. Aunque dicho concepto no corresponde a una alerta oficial en México, sino en Hong Kong, sí describe precipitaciones de gran intensidad que, en ciertos casos, pueden superar los 70 milímetros en pocas horas.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el occidente de Durango experimentará durante los próximos días tormentas eléctricas recurrentes y chubascos de intensidad variable, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 28 grados centígrados. El martes 26 y viernes 29 de agosto se prevén lluvias particularmente intensas, acompañadas de actividad eléctrica.

El término ha cobrado popularidad en redes sociales y algunos medios internacionales para describir lluvias torrenciales fuera de lo común. En países asiáticos, por ejemplo, se aplica a precipitaciones superiores a los 70 mm por hora. En México, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) utiliza el semáforo de alerta —verde, amarillo, naranja y rojo— y en casos extraordinarios la categoría púrpura, cuando se rebasa ese umbral de lluvia.

En Durango, la situación actual se mantiene en niveles de vigilancia por lluvias fuertes a muy fuertes, sin llegar al grado de emergencia, aunque se advierte riesgo de encharcamientos, crecidas de arroyos y posibles deslaves en zonas serranas.

Las precipitaciones podrían afectar principalmente a municipios del oeste y norte del estado, donde se concentra la mayor inestabilidad atmosférica. Se recomienda extremar precauciones en carreteras y comunidades rurales, donde los caminos suelen verse afectados por deslaves y desbordamientos.