Hallan otro “ejecutado” en Tlahualilo, a solo un kilómetro de distancia

Tlahualilo, Dgo.

Autoridades localizaron en el municipio de Tlahualilo a otro varón que murió ejecutado; el cadáver estaba a un kilómetro de distancia de donde, el domingo, fue localizado otro hombre asesinado en circunstancias similares.

El nuevo hallazgo se realizó a la altura del kilómetro 76 de la carretera Gómez Palacio – Jiménez y, según las evidencias, se trata de una ejecución realizada en dicha escena.

La víctima, cuya identidad se desconoce, tenía al menos una herida de bala en la región frontal y del lugar fueron recogidos un par de cartuchos percutidos, tal y como en el caso anterior.

El hallazgo fue reportado por personas que recogían material reciclable en la zona, quienes al ver el cadáver, decidieron llamar al número de emergencias 911.

Cabe recordar que apenas el domingo se localizó otro cuerpo sin vida en el kilómetro 75 de la misma vía federal de comunicación; al igual que en este hecho, la víctima es un hombre joven cuyos datos personales no han sido obtenidos.

A través del Servicio Médico Forense y la Dirección de Servicios Periciales se revisan todos los indicios para establecer la probable relación entre ambos hechos delictivos.