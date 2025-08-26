Otro OXXO atacado por un ladrón ahora en bulevar Durango

Durango, Dgo.

Un sujeto desconocido provocó daños a uno de los ventanales de una tienda OXXO ubicada en la zona sur de la ciudad; el individuo, que al parecer pretendía ingresar, no lo logró y huyó del lugar.

Los hechos ocurrieron en la sucursal La Pradera, ubicada en la esquina de Privada de Ocampo, cerca del bulevar Durango.

De acuerdo a la información disponible, fue a eso de las 02:00 horas cuando un individuo llegó al establecimiento y empujó la puerta con la intención de ingresar, algo que incluso hizo en varias ocasiones. Sin embargo, esta se encontraba cerrada y no lo logró.

Dado que se dirigió agresivamente al encargado de la tienda, este optó por mantenerse en la caja y no salió a atenderlo, por lo que el tipo tomó una piedra y la lanzó a un ventanal.

Sin embargo, y aunque el vidrio tuvo un boquete, este no se desprendió, por lo que el sujeto desistió en su aparente intento de entrar al lugar y terminó por irse de la escena.

Personal de la Policía Municipal llegó al sitio poco después tras un llamado al número de emergencias, pero en los recorridos posteriores no fue posible su localización, por lo que se recomendó a la parte afectada interponer la denuncia correspondiente.