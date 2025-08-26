Pronóstico CONAGUA: lluvias muy fuertes y ambiente caluroso en Durango

Victoria de Durango, Dgo.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha emitido su pronóstico meteorológico para el estado de Durango, válido desde este martes 26 de agosto hasta el miércoles 27 de agosto de 2025. Se esperan condiciones de lluvias muy fuertes, vientos y un ambiente caluroso.

Según el reporte, el monzón mexicano en interacción con una vaguada en altura y la inestabilidad atmosférica, provocarán lluvias muy fuertes en la entidad, así como en Chihuahua y Sinaloa, acompañadas de descargas eléctricas.

El pronóstico de vientos a 72 horas para la Ciudad de Durango indica rachas de hasta 40 km/h en el transcurso del día. En cuanto a las temperaturas, el resumen de las últimas 24 horas en la capital duranguense registró una temperatura máxima de 27.4°C y una mínima de 15.5°C.

Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias debido a las condiciones climáticas.