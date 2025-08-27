Alicia Villarreal estrena romance

Alicia Villarreal sorprendió a sus seguidores al confirmar su romance con Cibad Hernández, creador de contenido y conferencista motivacional.

La cantante compartió en Instagram que se está “ilusionando nuevamente”, apenas 20 días después de firmar su divorcio con Cruz Martínez. Incluso mostró un tatuaje en pareja como símbolo de esta nueva etapa.

Cibad, de 42 años, ha contado que creció en un entorno marcado por el machismo, lo que lo inspiró a dedicar su vida al empoderamiento de las mujeres. Actualmente se desempeña como conferencista motivacional y asegura que su objetivo no es la fama, sino transformar vidas.

El romance ha generado opiniones divididas, ya que muchos consideran apresurada la relación.