Asaltan casa en fraccionamiento Hacienda de Tapias

Durango, Dgo.

Un robo a casa habitación se registró en la calle Santa Patricia del Fraccionamiento Hacienda de Tapias, donde un residente descubrió que la puerta de su domicilio había sido forzada y le habían sustraído diversos objetos de valor.

La víctima, identificada como Leovardo, reportó los hechos al número de emergencias 911 al llegar de su trabajo y encontrar la puerta de su casa abierta y la luz encendida. Al entrar, se percató de que una de las puertas estaba forzada y el interior de su vivienda se encontraba revuelto.

Entre los objetos robados, el afectado identificó una pantalla, una bocina de gran tamaño y 12 mil pesos en efectivo. Mencionó que posiblemente faltaban más cosas que no pudo recordar en ese momento.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal y Policía Municipal. Las autoridades invitaron al afectado a interponer la denuncia correspondiente en la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento a la investigación. No se reportaron personas detenidas en el lugar.