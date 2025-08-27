Bajan ventas en restaurantes hasta 35 % cuando llueve: Canirac

También se dificulta el reparto de alimentos

Las lluvias que se registraron en esta ciudad en los últimos días, afectaron las ventas en los restaurantes de esta ciudad, pues a pesar de los beneficios que dejan y que este ha sido un buen año en ese aspecto, ocasionan que la gente no acuda a estos establecimientos, señaló Adriana Porras, presidenta de Canirac en Durango.

“En días pasados vimos inundaciones y que la gente prefirió permanecer en su casa”, añadió al indicar que por esa razón se redujeron las ventas durante el pasado fin de semana, que es cuando se tiene una mayor afluencia de clientes.

A esta situación se sumó el que las condiciones del clima, también afectaron el reparto a domicilio con que cuentan algunos establecimientos y el de las aplicaciones, porque en el caso de los empresarios locales, se cuida mucho a los repartidores para que no tengan algún accidente.

En este caso, aunque algunos repartos se hicieron en coche, se demoró más tiempo de lo normal, mientras en el caso de las motocicletas fue más difícil su circulación debido que las lluvias persistieron durante todo el domingo.

Por otra parte, con respecto a la situación que se presentó con el servicio de energía eléctrica, informó que durante el pasado fin de semana solamente se reportó un apagón

cerca del parque Guadiana, que duró aproximadamente 30 minutos.

En relación con este tema, la dirigente de los restauranteros en Durango informó que se tuvo una reunión con la superintendencia de la CFE, en la que se explicaron las razones por las que se presentaron estos problemas en las últimas semanas.