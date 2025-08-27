Gestionarán diputados locales mayores recursos para Durango dentro del PEF

Conforman Comisión Legislativa Plural integrada por todos los partidos políticos

El diputado Ernesto Alanís realizó la propuesta para levantar la voz unidos y con firmeza por la grandeza del estado

Por unanimidad, el Congreso del Estado conformó una Comisión Plural integrada por representantes de todos los partidos políticos, con el propósito de realizar gestiones y cabildeos unidos ante la Cámara de Diputados a fin de que Durango reciba los recursos necesarios dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.

Hoy, Durango se encuentra frente a un momento decisivo de su historia. Es tiempo de levantar la voz con firmeza y dignidad, de unirnos más allá de diferencias y trabajar hombro con hombro por la grandeza de nuestro estado. La lucha por mejores condiciones no es solo un deber, es un acto de justicia hacia nuestras familias, nuestras comunidades y hacia cada duranguense”, expresó el diputado Ernesto Alanís Herrera al presentar la propuesta durante la sesión de la Comisión Permanente.

Al convocar a las y los legisladores a que juntos den la batalla en el Congreso de la Unión, destacó la importancia de que todas las fuerzas políticas trabajen de manera conjunta para fortalecer las gestiones que encabeza el gobernador Esteban Villegas Villarreal y de esta manera contar con más recursos para transformar la adversidad en oportunidad; para rescatar al estado de la difícil situación que todavía enfrentamos, y para abrir un horizonte de bien común, justicia y progreso para cada hogar duranguense.

En su intervención y al sumarse al punto de acuerdo, la diputada del Grupo Parlamentario del PAN, Verónica González destacó que Durango no merece menos de lo que en justicia le corresponde.

“Cada peso debe traducirse en carreteras seguras, escuelas dignas, hospitales equipados y oportunidades para las familias de nuestra tierra. No pedimos favores ni dádivas, exigimos lo que nos corresponde con respeto y firmeza. Desde el PAN acompañaremos toda gestión que garantice más recursos para Durango”, afirmó.

Por su parte, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, Alejandro Mata solicitó que la comisión no sea un grupo cerrado, sino que mantenga una convocatoria abierta para que todos los legisladores que lo deseen se sumen a los trabajos de gestión en la Cámara de Diputados.

“Que no sea tarea de algunos, sino un esfuerzo de todos. La federación aporta gran parte de los recursos que sostienen obras y proyectos en nuestro estado; por ello debemos ir preparados, con transparencia y con justificación clara de cómo se han ejercido los recursos”, puntualizó.

Como parte del acuerdo, el Congreso exhortó respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a que, en el ámbito de sus atribuciones, considere recursos suficientes en la elaboración del Presupuesto de Egresos 2026 para atender las principales necesidades de Durango en materia de infraestructura, inversión productiva y programas sociales.