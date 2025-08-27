Le vaciaron su casa también en Hacienda de Tapias

Durango, Dgo.

Un segundo robo a casa habitación el día de ayer fue reportado en el Fraccionamiento Hacienda de Tapias, a solo unas horas del anterior incidente. En esta ocasión, la afectada, identificada como Liliana, se percató del robo al regresar a su domicilio y encontrar la cerradura forzada.

Según el reporte, los hechos ocurrieron ayer, pero fue hasta hoy cuando la propietaria, al llegar a su casa en la calle Hacienda Santa Alicia, notó que la cerradura había sido violada. Al entrar, encontró cajones y el interior de su casa revueltos.

La reportante manifestó que los ladrones se llevaron un estéreo de color negro y una pantalla, también negra, de la cual desconoce las pulgadas.

Las autoridades, que acudieron al lugar, le dieron las indicaciones para que acuda a la Fiscalía General del Estado a interponer la denuncia correspondiente, para que puedan dar con el paradero de el o los responsables.