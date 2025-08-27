Lluvias y vientos fuertes en Durango, advierte CONAGUA

Durango, Dgo.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha emitido un pronóstico para Durango, en el que se esperan lluvias muy fuertes y vientos con rachas de hasta 40 km/h en la capital del estado este miércoles.

Según el informe, la causa de estas condiciones climáticas es la interacción del monzón mexicano con una vaguada en la atmósfera y la inestabilidad atmosférica.

Se prevé que las lluvias estén acompañadas de descargas eléctricas en gran parte de la entidad. En cuanto a las temperaturas, el reporte indica que en las últimas 24 horas la ciudad de Durango registró una temperatura máxima de 27.4 °C y una mínima de 15.5 °C.