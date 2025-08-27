Roban caja registradora en Wings Army del Corredor Constitución

Durango, Dgo

El restaurante Wings Army, ubicado en el Corredor Constitución de la ciudad de Durango, fue víctima de un robo sin violencia durante la madrugada. Los ladrones lograron sustraer la caja registradora con el dinero en efectivo que se encontraba en su interior.

El incidente fue reportado a las 14:30 horas de ayer martes al número de emergencia. Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal y Policía Municipal.

La gerente del establecimiento informó a las autoridades que una persona desconocida ingresó al local forzando la puerta de entrada y se llevó la caja registradora. El monto exacto del dinero robado aún no ha sido determinado.

La empleada fue orientada para acudir a la Fiscalía General del Estado a interponer la denuncia correspondiente.