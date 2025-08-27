Se mantiene en constante capacitación la Policía Municipal

Durango, Dgo.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal ha implementado una estrategia de capacitación continua para sus agentes, con el objetivo de profesionalizar sus servicios y garantizar una mejor atención a la ciudadanía.

Los elementos de la corporación reciben formación constante en temas clave como protocolos de actuación policial, respeto a los derechos humanos, contención emocional, perspectiva de género y proximidad social. Estas capacitaciones buscan que los policías estén mejor preparados para atender las diversas situaciones que se presentan en la ciudad.

Además, se ha priorizado la formación en primeros auxilios, lo que permite a los agentes ser primeros respondientes eficientes en casos de emergencia, garantizando la preservación del orden y la paz en el municipio. La capacitación física también forma parte del régimen disciplinario para asegurar que el personal activo esté en óptimas condiciones para el desempeño de sus funciones.

Esta iniciativa busca ofrecer un servicio más profesional y humano, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en su Policía Municipal.