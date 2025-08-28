 ‘Alucines’ perseguian al Ejército y GN por el oriente de la ciudad

Durango, Dgo.

Fueron vinculados a proceso los tres sujetos que, la noche del pasado 26 de julio, fueron detenidos al ser detectados siguiendo de cerca a corporaciones que forman parte de la Base de Operaciones Institucionales (BOI).

Los individuos, como Contacto Hoy le informó, tenían consigo un arma de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas, posesión que fue suficiente para vincularlos a proceso por dicho delito federal.

Los ya vinculados, confirmó la Fiscalía General de la Repñublica, son Francisco Israel, de 28 años de edad; Fabián Isaac G. de 24 años y Viveck C., cuya detención ocurrió en la colonia San Carlos en la fecha mencionada.

El informe indica que, durante un recorrido por la zona oriente de la ciudad, los individuos en mención aparecieron varias veces en el camino del convoy oficial a bordo de una camioneta Dodge Journey de color blanco.

La sospecha de que los tipos estaban siguiendo a los agentes llevó a marcarles el alto para registrarlos y, al inspeccionar la camioneta, encontraron dentro una pistola marca Glock 17 Gen Austria, con un cargador abastecido con 11 cartuchos útiles.

Ante ello, se procedió al arresto y fueron llevados de inmediato a la instancia federal mencionada, donde se decidió su procesamiento por el presunto delito de Portación de Arma de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas.