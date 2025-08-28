Aumenta la informalidad en la industria del pan, llega al 65%,

Afecta a negocios establecidos, es competencia desleal: Canainpa

La informalidad en la industria panificadora va en aumento en la entidad, pues mientras en años anteriores se estimaba entre un 57 y 58 por ciento, en lo que va del actual anda sobre un 62 por ciento durante la temporada de verano, informa Fernando Flores Gómez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Pan (Canainpa).

Esta situación no solamente se presenta en Durango, sino que también se da a nivel nacional, por factores que van desde el aspecto económico hasta el clima, pero este aumento en la informalidad afecta tanto a la industria del pan porque no deja de ser competencia desleal, como al mismo gobierno porque no capta el pago de impuestos de estos establecimientos.

Al mismo tiempo, en lo que se refiere al cierre de panaderías o despido de trabajadores en las mismas, el dirigente de Canainpa puntualizó que durante este año no se han reportado casos en cuanto a negocios que hayan cerrado sus puertas, mientras en el tema de los trabajadores de la industria, reconoció que actualmente se trabaja con lo mínimo posible de personal, debido a la situación económica, aunque en ocasiones se puede recuperar, en cuanto se presenta una mejor situación.

Finalmente, reconoció que el aumento en la informalidad en esta industria, afecta a los negocios establecidos, por tratarse de una competencia desleal por establecimientos que al no pagar impuestos, tienen menores costos de operación, en comparación con los que se encuentran en la formalidad.