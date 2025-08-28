Automóvil arrolla a motociclista al dar vuelta en U

Durango, Dgo.

Un motociclista resultó con algunas lesiones contusas al ser víctima de una accidente de tránsito ocurrido en plena avenida 20 de Noviembre; el presunto responsable es el conductor de un coche que, aparentemente, pretendía dar una vuelta prohibida.

El afectado es José de Jesús C., quien tiene su domicilio en la colonia La Virgen y conducía una motocicleta Vento al momento del hecho de tránsito.

Mientras que el presunto responsable es el conductor de un automóvil Chevrolet Sónic de color gris, que se identificó como Luis Ángel G., habitante del fraccionamiento La Cima.

Los hechos ocurrieron cuando ambos varones circulaban en dirección hacia el poniente por la mencionada avenida; sin embargo, poco antes del cruce con Bruno Martínez, el conductor del coche al parecer intentó dar una vuelta en “u”.

Eso provocó la invasión de carril al motociclista y éste se impactó en el auto, lo que provocó su caída; tras el incidente, personal de la Cruz Roja Mexicana lo valoró y diagnosticó con golpes contusos, aunque no de riesgo para su vida.