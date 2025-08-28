Dos sujetos golpean y roban taxi a joven conductor

Durango, Dgo.

Un taxista de 24 años fue víctima de un violento asalto la noche de ayer, cuando dos sujetos armados lo interceptaron en el Circuito Interior para robarle su vehículo de trabajo.

Los hechos se registraron a las 00:00 horas en la calle Yucatán, cerca de la gasolinera ubicada en la colonia Jardines de Cancún. El afectado, identificado como Jovanny N., de 24 años, relató a las autoridades que dos hombres lo amenazaron con un arma de fuego y lo obligaron a descender de su taxi, un Atos 2008 de color azul con placas A345DYC.

Una vez que se apoderaron del vehículo, los delincuentes huyeron del lugar, dejando al taxista en la vía pública. Jovanny logró identificar a uno de los asaltantes como un hombre de tez morena, con cabello chino y que vestía una sudadera roja.

Al lugar del robo acudieron elementos de la Policía Estatal y Municipal, quienes dieron las indicaciones al afectado para que acudiera a la Fiscalía General del Estado a interponer la denuncia correspondiente.