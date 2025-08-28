Empleada de CFE se robaba el dinero de los cobros en efectivo

Durango, Dgo.

Una trabajadora de la Comisión Federal de Electricidad irá a juicio tras descubrirse que se robaba parte del dinero en efectivo con el que los usuarios pagaban sus recibos a la empresa estatal.

Se trata de Irma “A”, cuya vinculación a proceso fue dictada por un juez por el delito de robo agravado en perjuicio de la instancia mencionada, por lo que quedó clasificado como del orden federal.

Según los datos obtenidos, la fémina tenía entre sus responsabilidades la realización de cobros en efectivo; sin embargo, tras algunas revisiones, se descubrió que no entregaba completo el recurso que ingresaba por dichos pagos hechos por usuarios.

Ante ello, se dio seguimiento al caso y se le denunció penalmente, lo que derivó en una investigación que avanzó hasta que un juez emitió una orden de aprehensión en su contra.

Tras las primeras audiencias, fue vinculada a proceso por el mencionado delito; sin embargo, no se precisó si su proceso lo llevará en prisión preventiva o si se le dará seguimiento en libertad.