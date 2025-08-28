Fallece joven de 17 años en Tijuana por complicaciones de Rickettsia

Tijuana, B.C. – La comunidad tijuanense se encuentra consternada tras el fallecimiento de Evelin Itzel García, una joven de apenas 17 años, quien perdió la vida luego de permanecer casi una semana internada en un hospital de la ciudad debido a complicaciones provocadas por Rickettsia, enfermedad transmitida por la picadura de garrapatas.

El caso salió a la luz el pasado viernes 22 de agosto, cuando su padre, Saúl García, compartió en redes sociales la difícil situación que atravesaba su hija. En su publicación explicó que Evelin se encontraba en terapia intensiva y pidió ayuda para que el caso se hiciera viral con el fin de que la joven recibiera una mejor atención médica, ya que inicialmente habría recibido un diagnóstico equivocado que complicó de manera rápida su estado de salud.

De acuerdo con familiares, Evelin fue picada por una garrapata en la colonia Ojo de Agua, en Tijuana, lo que provocó la infección. La tardanza en identificar la enfermedad y el tratamiento inadecuado agravaron su estado hasta llevarla a muerte cerebral, situación que finalmente derivó en su deceso.

La noticia ha generado indignación y tristeza entre la ciudadanía, pues la Rickettsia se ha convertido en un problema recurrente en la región fronteriza. Especialistas han advertido que este padecimiento, si no se detecta a tiempo, puede tener consecuencias fatales, especialmente en población vulnerable como niños y jóvenes.

Familiares y amigos de Evelin han expresado su dolor a través de mensajes en redes sociales, recordando a la joven como una persona alegre y llena de sueños. Al mismo tiempo, exigen a las autoridades de salud reforzar las campañas de prevención y atención para evitar que más familias enfrenten tragedias similares.