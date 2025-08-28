Forcado de 22 años fallece tras ser embestido por un toro

Lisboa, 28 de agosto de 2025 – Una corrida en el emblemático coso de Campo Pequeno, en la capital portuguesa, terminó en tragedia el pasado viernes, 22 de agosto: el joven forcado de 22 años Manuel María Trindade, miembro del Grupo de Forcados Amadores de São Manços, murió tras ser brutalmente embestido por un toro —un ejemplar de aproximadamente 700 kg de peso de la ganadería Vinhas— durante su debut en la arena .

El incidente ocurrió en el momento cúspide de la “pega de cara”, ritual típico del toreo portugués, donde el forcado busca frenar al toro agarrándolo por los cuernos. La prensa británica obtuvo imágenes impactantes: Trindade corre hacia el toro, y al intentar sujetarlo, es levantado en vilo y estrellado contra un muro lateral de la plaza .

Socorristas presentes en el ruedo lograron estabilizarlo y trasladarlo al Hospital de São José, donde los médicos le inducen un coma. Su estado era crítico debido a un grave traumatismo craneal, derivado en muerte cerebral y un paro cardiorrespiratorio, lo que motivó su fallecimiento en la mañana del 23 de agosto .

La tragedia se extendió más allá del ruedo: durante el suceso, un espectador de 73 años, identificado como el cirujano ortopédico Vasco Morais Batista, sufrió una probable aneurisma aórtica y falleció poco después en un hospital. No se ha confirmado si el impacto visual del incidente contribuyó a su desenlace, según reportes.

El Grupo de Forcados Amadores de São Manços, al que pertenecía el joven, emitió un comunicado expresando sus “más profundas condolencias” a la familia, a sus compañeros y amigos, y a toda la afición .

En Portugal, a diferencia de España, las corridas de toros no incluyen el sacrificio del animal en la arena. Tras el espectáculo, los toros suelen ser retirados para ser sacrificados fuera del ámbito público, en cumplimiento de normativas históricas que lo prohíben . No se ha aclarado aún cuál será el destino específico del toro implicado en este incidente.

La afición taurina portuguesa se encuentra consternada, mientras que grupos de derechos animales y algunas formaciones políticas de izquierda intensifican su llamado a la prohibición de esta modalidad taurina, considerada peligrosa tanto para los humanos como para el animal .