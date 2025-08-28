Roban bicicleta de alta gama en la J. Guadalupe Rodríguez

Durango, Dgo. – Un residente de la colonia J. Guadalupe Rodríguez se llevó una desagradable sorpresa al llegar a su domicilio y descubrir que le habían robado su bicicleta de alta gama Ghost, con un valor estimado de 25 mil pesos.

El robo fue reportado al número de emergencias 911 a las 19:00 horas de ayer. La víctima, identificada como O.L.H., de 43 años, informó a los policías que la bicicleta se encontraba en la cochera de su casa, ubicada en la calle Simón Bolívar.

El afectado se percató del robo al llegar a su domicilio, pero no encontró signos de que las chapas de la casa hubieran sido forzadas.

Por lo que agentes de la Policía Municipal acudió al lugar y no encontró al presunto ladrón por lo que se le indicó al afectado lo que tiene que hacer para interponer su denuncia ante la Fiscalía General del Estado en el área de robos para que inicien una carpeta de investigación y se de con el paradero de el o los responsables.