Se roban celular de una tienda naturista mientras el dueño está en el baño

Durango, Dgo.

Un sujeto que vive en la colonia Azcapotzalco fue detenido tras robar en un local comercial ubicado en el centro de la ciudad, al que ingresó para tomar un teléfono celular mientras su propietario estaba en el baño.

El asegurado es Francisco O., quien tiene 50 años de edad y dijo ser operador de tráiler. Su apodo, le dijo a las autoridades, es “El Frank”.

Los hechos ocurrieron en una tienda naturista ubicada en la calle Carlos León de la Peña del centro de la ciudad, cuando el muchacho que la atendía entró al baño, lo que le llevó apenas un par de minutos.

Sin embargo, fueron suficientes para que el individuo en mención ingresara y tomara el teléfono que el afectado dejó en el mostrador. Luego salió a toda prisa, pero la víctima alcanzó a verlo.

El locatario salió tras él y comenzó un forcejeo que vieron agentes municipales que recorrían la zona; al intervenir les informaron lo sucedido y procedieron al arresto de “El Frank”.

Tras el aseguramiento, el presunto ladrón fue entregado al agente del Ministerio Público para que procediera conforme a la ley.