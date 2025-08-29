Atropellan a Policía Vial del Operativo Radar; está muy grave

Durango, Dgo.

Un elemento de la Policía Vial se encuentra muy grave luego de ser atropellado en el bulevar Manuel Gómez Morín, mejor conocido como estación central.

La víctima es un agente que era parte del Operativo Radar y fue en vestido por un automovilista que conducía a exceso de velocidad.

El oficial lesioandos fue identificado como Óscar Zamudio Gaytan, mientras que el conductor detenido es Jesús Maximiliano “N”.

El percance ocurrió este viernes por la tarde cuando el oficial apuntaba la ‘pistola’ de velocidad hacia los coches que transitaban por el carril de alta velocidad.

Todo indica que el conductor de un automóvil Mazda no logró verlo a tiempo y no solo no redujo su ritmo, sino que lo impactó de lleno.

El oficial sufrió, entre otras relaciones, traumatismo clarencefálico severo, trauma cerrado de tórax y fractura en una de sus piernas.

De urgencia fue llevado en ambulancia al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde médicos luchan para salvarle su vida.