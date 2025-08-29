Cayó colocación de vivienda entre 6 y 23% el primer semestre

Espera CANADEVI repunte en los siguientes meses

Durante el primer semestre del año se registró una caída en colocación de vivienda con porcentajes que van el 6 al 23 por ciento, en comparación con el comportamiento que se tuvo el año pasado, tanto en la banca como el Infonavit y FOVISSSTE, informó el presidente de Canadevi Durango, Salvador Chávez Molina.

Reconoció que se registra una reducción en la colocación de vivienda en la entidad, que va desde un 6 por ciento que presentan la banca y el Infonavit, hasta el 23 % del FOVISSTE, aunque agregó que se espera una recuperación durante los siguientes meses del año.

Al mismo tiempo, indicó que en el caso del Infonavit en Durango, la colocación de vivienda mantiene un mejor comportamiento en comparación con otras entidades del país, mientras que la banca se mantiene dentro del promedio nacional, aunque reconoció que esta situación se suma al tema de la cartera vencida, misma que consideró como un foco rojo.

Explicó que en el caso del Infonavit, la cartera vencida es de aproximadamente un 30 %, porcentaje que corresponde a la suma tanto de un 18 por ciento en esta situación, como un 10% que está en reserva, en promedio, mientras en el caso de la banca es del 5.6 % en Durango y a nivel nacional llega al 3 por ciento.

Agregó Salvador Chávez Molina, que una preocupación es que la cartera vencida mantiene un crecimiento, lo cual obedece principalmente a la situación económica que se presenta en el estado y el país actualmente.

Sin embargo, insistió en que se espera un mejor comportamiento para los siguientes meses, en los cuales se espera un repunte en la colocación de vivienda, además de que se tienen condiciones para que se convierta en un motor de la economía, debido a que hay varios proyectos en trámite.