Continuarán las lluvias y el calor en Durango, advierte CONAGUA

Durango, Dgo.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha emitido un pronóstico para Durango, en el que se esperan lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas, y un ambiente caluroso.

Según el reporte, estas condiciones son resultado de la interacción del monzón mexicano con una circulación ciclónica en la atmósfera sobre el Golfo de California.

En cuanto a las temperaturas, en las últimas 24 horas la ciudad de Durango registró una temperatura máxima de 30.2 °C y una mínima de 13.7 °C. Por su parte, el pronóstico para el día de hoy, viernes 29 de agosto, es de una temperatura máxima de 28 °C y una mínima de 14 °C.