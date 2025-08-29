Fallece agente de la Policía Vial tras ser atropellado

Durango, Dgo.

El oficial de la Policía Vial, Óscar Zamudio Gaytán, falleció este viernes luego de ser atropellado en el bulevar Manuel Gómez Morín, conocido como Estación Central, mientras participaba en el Operativo Radar.

El incidente ocurrió por la tarde, cuando el agente se encontraba apuntando el radar de velocidad a los vehículos. Un automóvil Mazda, conducido por Jesús Maximiliano “N”, lo impactó de lleno.

El oficial sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, trauma cerrado de tórax y una fractura en una pierna. Fue trasladado de urgencia al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde lamentablemente perdió la vida a causa de la gravedad de sus heridas.

El conductor del vehículo fue detenido en el lugar de los hechos.