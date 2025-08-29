Invertirá SICT 267 mdp en carreteras de Durango este año: Ángel Sergio Dévora

Para este año, se tiene autorizado un presupuesto de 267 millones de pesos, para la atención de tramos carreteros en el estado, informó el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Durango, Ángel Sergio Dévora.

Al referirse a los recursos que se aplicarán en este 2025, puntualizó que aunque en años anteriores se ha ejercido un presupuesto mayor, se tiene la confianza de que éste se fortalecerá, de acuerdo a los mecanismos de planeación que tiene la Secretaría.

Recordó que se trata de una administración que inicia, por lo cual el presupuesto asignado a carreteras para Durango se puede incrementar posteriormente, para darle mantenimiento y rehabilitación a la red carretera federal que se tiene actualmente.

Al mismo tiempo, el funcionario federal puntualizó que actualmente todas las carreteras se encuentran en condiciones para la circulación vehicular, debido a que se encuentran en mantenimiento constante a través del programa anual de conservación que tiene la Secretaría.

Con respecto a la antigüedad de las carreteras federales en la entidad, recordó que algunas como la Panamericana, se construyó desde el siglo pasado, mientras que hay otras que tienen 50, 60 o 70 años que se encuentran en funcionamiento, incluso aseveró que algunas están desde la Revolución Mexicana, las cuales reciben trabajos de conservación de manera permanente.