Joven oaxaqueña se gradúa como enfermera pese a discapacidad física

Tehuacán, Puebla. – La historia de superación de Yaretzi Abigail Carrera Osorio, originaria de Oaxaca, conmovió a familiares, compañeros y docentes al lograr graduarse con honores de la carrera de Enfermería en la Universidad del Valle de Puebla, Campus Tehuacán.

A pesar de enfrentar una discapacidad física, Yaretzi culminó sus estudios demostrando que la determinación y la disciplina pueden derribar cualquier barrera. Durante la ceremonia de graduación, recibió un emotivo aplauso de pie por parte de los asistentes, quienes reconocieron en ella un ejemplo de esfuerzo y perseverancia.

“Este logro no solo es mío, también es de mi familia y de quienes nunca dejaron de creer en mí”, expresó conmovida al recibir su reconocimiento.

Su historia se ha convertido en inspiración para su comunidad y para todo México, al mostrar que la discapacidad no define los sueños ni limita el futuro. Hoy, Yaretzi se perfila como una joven profesional comprometida con el cuidado de la salud y con la firme convicción de servir a los demás.

👉 Con su ejemplo, Yaretzi recuerda que la verdadera fuerza está en la voluntad y en la capacidad de nunca rendirse.