lumnos de la escuela del Centro Acuático de la FCCFYD destacaron en competencia regional

El Centro Acuático de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte de la Universidad Juárez del Estado de Durango (FCCFYD-UJED), a través de su escuela de natación, tuvo una destacada participación en una competencia regional organizada por Aqua Torre. Esta escuela, con apenas algunos meses de funcionamiento, ha recibido una excelente respuesta por parte de niñas, niños y jóvenes, quienes ya comienzan a mostrar resultados positivos en su formación deportiva.

Así lo informó Marco Antonio Valdespino Herrera, coordinador del Centro Acuático, quien señaló que en la competencia participaron siete estudiantes de la escuela, quienes lograron quince medallas de un total de dieciocho posibles. “Obtuvimos once primeros lugares y el resto fueron segundos y terceros lugares. Estamos muy satisfechos, especialmente porque fue la primera competencia para muchos de ellos y, aunque estaban nerviosos, demostraron un gran desempeño”, expresó.

Entre las pruebas en las que compitieron se encuentran 25 metros dorso y pecho, 50 metros crol, dorso y pecho, y 100 metros libres. Valdespino Herrera destacó que los estudiantes se enfrentaron a más de cien competidores de diversas escuelas, lo que realza aún más el logro alcanzado. “Uno de nuestros objetivos en el Centro Acuático es fomentar la participación activa en competencias; esta primera experiencia fue todo un éxito”, afirmó.

Finalmente, indicó que para integrarse a la escuela de natación es necesario contar con un nivel básico en esta disciplina y estar inscritos en el Centro Acuático Universitario. Agradeció también el respaldo de la directora de la FCCFYD, Abril Ávila Zúñiga, por su apoyo constante.

Para más información, las personas interesadas pueden acudir directamente a las instalaciones del Centro Acuático Universitario, ubicadas en la facultad, o comunicarse al teléfono 618 174 57 56.