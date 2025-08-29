Madres Buscadoras de Durango piden apoyo y visibilidad para su labor

Durango, Dgo. – Con la firme convicción de no rendirse en la lucha por encontrar a sus seres queridos, el colectivo Madres Buscadoras de Durango hizo un llamado público a la sociedad y a las figuras públicas para obtener apoyo y visibilidad en sus jornadas de búsqueda.

El grupo, integrado por madres, hermanas, esposas e hijas de personas desaparecidas, señaló que, aunque cuentan con respaldo institucional de la Comisión de Búsqueda los recursos con los que operan resultan insuficientes para la magnitud de su tarea.

En su declaración, las integrantes del colectivo subrayaron que la mayoría de las búsquedas se realizan con recursos propios: gasolina, alimentos, bebidas hidratantes, botiquines de primeros auxilios e incluso el arrendamiento de retroexcavadoras, herramientas indispensables cuando las palas y picos ya no son suficientes para continuar.

“Sobran las ganas, pero falta el apoyo”, expresaron, dejando en claro que la determinación para encontrar a sus seres queridos no está en duda, pero sí las condiciones materiales que les permitan continuar sin poner en riesgo su salud y economía.

Además de los insumos básicos, las Madres Buscadoras mencionaron la importancia de contar con material didáctico y recreativo, especialmente en momentos de espera durante exhumaciones, donde la tensión emocional es alta y la distracción puede ayudar a sobrellevar la incertidumbre.

El grupo de mamás dijo que su lucha no se limita a un interés personal, sino a una causa que podría tocar a cualquier familia:

“Hoy buscamos por los nuestros, mañana podría ser por alguien de los tuyos”, recalcaron en su mensaje.