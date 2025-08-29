Policía Municipal realiza campaña de seguridad para ciclistas

Durango, Dgo.

La Policía Municipal, a través de su personal de Educación Vial, ha iniciado una campaña para la colocación de cintas reflejantes en las bicicletas de los ciclistas. Esta iniciativa tiene como objetivo principal prevenir accidentes y aumentar la visibilidad de los ciclistas, especialmente durante la noche.

Con la colocación de estas cintas, los agentes buscan proporcionar una señalización adicional que permita a los ciclistas ser vistos con mayor facilidad por los automovilistas y otros vehículos, reduciendo así los riesgos al circular por las distintas vialidades de la ciudad.

Esta campaña forma parte de las acciones de proximidad social y seguridad vial que la corporación lleva a cabo para proteger a todos los usuarios de la vía pública.