Presenta Héctor Herrera avances al interior del Congreso del Estado

Trabajadores reconocen sencillez y liderazgo del presidente de la JUGOCOPO

En un encuentro cercano y a pocos días de concluir su responsabilidad como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, el diputado Héctor Herrera Núñez presentó su informe de actividades ante las y los trabajadores del Poder Legislativo, a quienes reconoció como la base del funcionamiento institucional y el verdadero motor que da vida a la labor parlamentaria.

Durante el acto protocolario, el legislador del Distrito 07 recibió del secretario general, David Enríquez, y a nombre de las y los trabajadores sindicalizados y de confianza; un reconocimiento por su sencillez, liderazgo y calidad humana, valores que quedarán marcados en la historia del Poder Legislativo.

En su mensaje, Herrera Núñez aseguró que su mayor aspiración siempre ha sido dejar una huella humana en cada persona que forma parte de esta gran familia legislativa. “Los cargos terminan, pero el afecto y el respeto permanecen. Me enorgullece más saber que detrás de la fuerza institucional está un equipo humano invaluable, comprometido y siempre dispuesto”, expresó.

El diputado agradeció al personal del Congreso, destacando su esfuerzo, compromiso y dedicación en cada una de las áreas y departamentos, ya que cada uno es pieza fundamental para que el Poder Legislativo funcione como el órgano plural, representativo y eficaz que la ciudadanía de Durango merece”, subrayó.

De igual manera, reconoció la labor de las diputadas y diputados, quienes con su liderazgo, voz y capacidad de decisión trazan el rumbo político del estado. “Cada iniciativa, cada debate y cada voto emitido desde esta soberanía son una huella que queda marcada en la historia de Durango. La ciudadanía los observa, los escucha y los reconoce como portavoces de sus aspiraciones”, afirmó.

Durante su intervención, el presidente de la JUGOCOPO compartió anécdotas que han marcado la vida laboral dentro del Congreso, desde convivencias y celebraciones hasta los lazos de amistad y compañerismo que se han forjado con el tiempo. “Porque sí, al Congreso se le identifica por su labor legislativa, pero pocas veces se reconoce a quienes hacen posible su funcionamiento todos los días”, dijo.

Finalmente, refrendó su compromiso de seguir trabajando con cercanía y sensibilidad, reconociendo que el Congreso no solo es un espacio de decisiones políticas, sino también un lugar donde se construyen vínculos que trascienden más allá de los periodos legislativos.