Primer frente frío llegará a  Durango en septiembre

Pronósticos indican que será a mediados del mes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) establece que la temporada de frentes fríos comienza formalmente el 15 de septiembre de 2025 y se extiende hasta el 15 de mayo de 2026 . Sin embargo, para Durango, los expertos anticipan que el primer frente frío podría sentirse entre el 14 y el 15 de septiembre, justo al filo del otoño.

Este sistema podría adelantarse aún más, posiblemente a finales de agosto o los primeros días de septiembre.

El pronóstico de los próximos días muestra una fuerte presencia de tormentas eléctricas entre hoy y el sábado, con temperaturas máximas de 27–28 °C y mínimas nocturnas entre 14–15 °C. El domingo y el lunes habrá una ligera mejoría con cielos más soleados antes de que las tormentas regresen a principios de septiembre.

Durango registró lluvias por encima de lo usual, lo que duplicó la humedad y aumentó el nivel freático. Esto significa que:

•El ambiente frío será más penetrante: mayor formación de neblina y sensación térmica más baja.

•Los suelos saturados podrían acentuar los efectos del viento y facilitar la formación de heladas persistentes.

•Especialmente en zonas serranas y rurales, será vital proteger cultivos, ganado y fuentes de agua.