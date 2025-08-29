Regresa la Liga Intercolegial Formativa: ¡Una temporada llena de pasión, talento y emoción!

La espera terminó y la emoción vuelve a apoderarse de las canchas. De septiembre a diciembre, la Liga Intercolegial Formativa regresa con más fuerza que nunca, lista para ofrecer una nueva temporada repleta de pasión, grandes jugadas y momentos inolvidables para cientos de jóvenes talentos.

Con categorías que abarcan desde Preescolar, Primaria, Secundaria hasta Preparatoria, esta liga se consolida como uno de los espacios deportivos más importantes para el desarrollo formativo y competitivo del fútbol estudiantil en la región.

“Nuevas historias están por escribirse, rivalidades se renuevan y cada equipo llega con el objetivo de defender con orgullo los colores de su institución”, comentaron los organizadores.

La Liga Intercolegial Formativa no solo promueve el deporte, sino también los valores del trabajo en equipo, la disciplina y el respeto, en un ambiente sano y lleno de energía que une a estudiantes, maestros y familias.

Inscripciones abiertas

Los equipos interesados en ser parte de esta edición ya pueden realizar su registro a través de los siguientes números:

618 146 21 84

618 146 51 07

No dejes pasar la oportunidad de formar parte de la competencia que año con año inspira a cientos de jóvenes futbolistas. ¡La magia del fútbol está por comenzar y tú puedes ser protagonista!