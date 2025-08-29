Siguen aumentos en productos de la canasta básica: Canaco

Consumidores optan por comprar menos

Continúan los incrementos en los costos de alimentos y productos que integran la canasta básica, situación que se refleja en las ventas que registra el comercio organizado en esta ciudad, pues ante el encarecimiento que se presenta, los consumidores optan por reducir sus compras o incluso cambian de marcas, en busca de un ahorro, señaló el presidente de Canaco en Durango, Sergio Sánchez López.

Agregó que esta situación es ocasionada porque se mantiene un incremento en los índices inflacionarios en todo el país, a pesar de que el gobierno federal menciona una disminución, debido a que no considera la inflación subyacente y se retiran los costos que suben y bajan constantemente, y solo se toman en cuenta los más estables.

Sin embargo, en la canasta básica hay productos que mantienen un incremento y eso es lo que impacta en los bolsillos, ya que se reduce la capacidad de compra y de obtener más recursos para los consumidores.

“Muchos comienzan a comprar menos artículos, en lugar de comprar un kilo de carne, optan por llevar ¾, o bien en otros productos cambian de marcas a otras económicas”, dijo el dirigente del comercio organizado, al indicar que esta situación se presenta en los comercios donde los consumidores limitan la copra de alimentos y otros productos de la canasta básica, pues restringen algunos, al igual que se presente en el tema de servicios.

Este comportamiento se refleja de manera negativa en las ventas que se registran actualmente en los comercios, dijo finalmente.