Detuvieron al ‘Mayweather’ por pasearse armado por la Plazuela

Durango, Dgo.

Policías municipales detuvieron en la Plazuela Baca Ortiz a un sujeto apodado “El Mayweather”, pues fue sorprendido caminando como si nada, pero llevando en la mano un cuchillo.

El asegurado es un individuo que se identificó como Floyd S. R., quien dijo tener 22 años de edad, trabajar como empleado y vivir en la colonia El Refugio de la ciudad de Durango.

Fue este sábado por la mañana cuando personas que estaban sentadas en el espacio público, vieron que el sujeto en mención caminaba llevando un cuchillo en la mano, por lo que decidieron llamar a las autoridades.

Estas llegaron poco después y confirmaron lo dicho en la llamada, por lo que procedieron a su neutralización; al revisarlo, no solo le encontraron una, sino dos armas blancas, por lo que ante el riesgo que representaba, lo detuvieron de inmediato.

El Floyd “Mayweather” fue trasladado a una instalación de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, donde quedó a disposición de Juez Cívico, Es de apuntar que también llevaba medicamento y una pipa, al parecer usada para drogarse.