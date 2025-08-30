Extorsionadores obtuvieron 2 mil dólares tras incomunicar a joven madre y su bebé

Santiago Papasquiaro, Dgo.

Extorsionadores lograron despojar a una familia de 2 mil dólares que les fueron transferidos electrónicamente tras forzar a una jovencita de 18 años de edad a incomunicarse e ir a una zona despoblada; la muchacha, junto con su bebé pequeña, fueron encontradas sanas y salvas.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Atotonilco, Santiago Papasquiaro, donde una joven madre de nombre Paola, de 18 años, recibió una llamada amenazante en la que le advertían que le harían dañoa ella y su hija de 6 meses si no seguía todas sus indicaciones.

De esa forma lograron que se fuera a un paraje del río que atraviesa dicha población, donde la mantuvieron imposibilitada para comunicarse con otras personas.

Al tiempo que la amenazaban, se pusieron en contacto el padre de la muchacha y abuelo de la niña, quien trabaja en Estados Unidos, y usando el mismo método de amedrentamiento, lograron que transfiriera 2 mil pesos a cambio de liberarlas, pues le aseguraron que las tenían secuestradas.

Cuando los delincuentes se pusieron en contacto con familiares de la chica que viven en la misma población, estos de inmediato supusieron que se trataba de un engaño y llamaron al número de emergencias, lo que permitió el auxilio de la Policía Municipal.

Los agentes acudieron y comenzaron a buscar a la joven y a su hija, a las que encontraron con bien poco después, por desgracia, tras la afectación económica ya mencionada.