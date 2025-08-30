Joven de 26 años fallece, al parecer, por excesivo consumo de alcohol

Durango, Dgo.

La mañana de este sábado, un joven de 26 años fue declarado sin vida al llegar a la sala de urgencias del Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al parecer, a causa de una congestión alcohólica.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:30 horas, cuando personal del nosocomio reportó al Centro Regulador de Urgencias Médicas la llegada de una persona sin signos vitales. El fallecido fue identificado como José Patricio de la Cruz Jacobo, residente de la colonia Promotores Sociales.

En respuesta al reporte, elementos de la Policía Estatal y agentes de la Fiscalía, se trasladaron al hospital para iniciar las investigaciones. En el lugar, se entrevistaron con un hermano del occiso.

Según el testimonio del hermano, la noche del viernes, él y su hermano se reunieron en su domicilio, para convivir. Alrededor de las 16:00 horas, comenzaron a consumir bebidas alcohólicas. El occiso salió del domicilio por un momento y regresó una hora después para continuar bebiendo.

Aproximadamente a las 23:00 horas, debido a que estaba lloviendo y José Patricio se transportaba en motocicleta, su hermano le ofreció quedarse a dormir, a lo que él accedió.

Por lo que hoy por la mañana alrededor de las 7:00 horas, lo despertó nuevamente, pero su hermano no respondía ni reaccionaba, ya estaba inconsciente.

Debido a que no pudieron conseguir una ambulancia, los familiares decidieron trasladar a José Patricio al hospital del IMSS. A pesar de los esfuerzos del personal médico por reanimarlo, ingresó al nosocomio sin signos vitales.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia de ley y determinar la causa exacta de la muerte. La carpeta de investigación ya ha sido abierta.