Joven motociclista muere en choque entre moto y camioneta en el Fracc. Pirineos

Durango, Dgo.

Un joven sin vida y uno más con lesiones graves fue el resultado de un accidente ocurrido este viernes por la noche en el fraccionamiento Pirineos; en el percance estuvieron involucradas una motocicleta y una camioneta.

El occiso es Darío Asunción Mujeres de 29 años, mientras que el lesionado es su amigo Edi Ramón García Vizcarra, de edad no precisada.

Estos habrían sido impactados por el conductor de una Ford Escape que incluso les pasó por encima. Su nombre es Francisco G. G., de 34 años y domicilio en el asentamiento en el que ocurrió el percance.

El desafortunado incidente ocurrió en el Antiguo Camino a la Loma, a la altura de la calle Pico de Clarabide, sin que de momento se tengan las circunstancias en las que esto sucedió.

Vecinos que se dieron cuenta del hecho de tránsito llamaron de inmediato al número de emergencias y poco después llegó la Cruz Roja Mexicana, que confirmó un deceso y fracturas en un sobreviviente.

El lesionado fue llevado al Hospital General 450, mientras que de los restos de la persona fallecida se hizo cargo personal de la Dirección de Servicios Periciales.