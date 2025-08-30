Otro que quería beber bien y de a “grapa”: se robó un Buchanan’s de piña

Durango, Dgo.

Policías municipales detuvieron a un desempleado de 52 años de edad que ingresó a un centro comercial de la Zona Centro buscando algo para pasar la calurosa tarde del viernes; sin embargo, no tenía para pagar y, pese a ello, intentó irse con una de las botellas más caras.

El asegurado es Miguel Ángel G., quien dijo vivir en el centro de la ciudad y tener 52 años; su arresto ocurrió en la tienda Soriana Centro.

Fue el viernes cuando el individuo ingresó al establecimiento y, en el área de licores, tomó una botella de licor BUchanan ‘s, edición “Pineapple”, y la ocultó entre su vestimenta.

Luego anduvo un rato por los pasillos hasta que supuso que era el mejor momento para irse del lugar; sin embargo, a la salida lo abordaron vigilantes que ya lo habían detectado y lo retuvieron hasta que llegó la Policía Municipal.

El personal de la negociación pidió el arresto por la botella con valor de 724 pesos, por lo que Miguel fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, pues se advirtió que sería denunciado penalmente.