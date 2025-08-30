Policías se pusieron a tapar un enorme bache de la salida a Mezquital

Durango, Dgo.

Un grupo de policías decidió poner manos a la obra y tapar un enorme bache de la carretera Durango – Mezquital que ya había causado algunas pinchaduras y estuvo a nada de ocasionar algunos accidentes.

Fue en las inmediaciones del poblado Gabino Santillán donde los oficiales realizaron la acción mientras auxiliaban a una mujer cuyo vehículo se averió en el hoyanco.

Fue al recorrer la zona de noche que los agentes se encontraron con una fémina varada en su automóvil Honda Accord, pues uno de sus neumáticos estalló al pasar por el hoyanco.

Además de señalizar y apoyar con el problema, los oficiales decidieron pedir una pala en un inmueble cercano, que usaron para colocar grava y otros materiales que hallaron cerca para rellenar temporalmente el enorme bache.

De acuerdo a lugareños, los daños ya fueron reportados a las autoridades e incluso canalizados a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pero tras varios días, nadie ha acudido para atender ese y otros problemas.