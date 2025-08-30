Se quitó la vida en un asilo en el que tenía un par de días

Durango, Dgo.

Un hombre de 52 años de edad murió durante la madrugada de este sábado al ser víctima de una lesión que él mismo se causó en el ‘asilo’ al que había ingresado el pasado jueves, tras una estancia por depresión en el Hospital de Salud Mental “Dr. Miguel Vallebueno”.

La víctima es el señor Othón L, quien en vida tenía su domicilio en el Barrio de Analco, pero cuyo deceso ocurrió en la Casa de Retiro “Villa Asturias”, ubicada en la colonia Ampliación 15 de Mayo (Tapias).

Fue durante la madrugada de este sábado cuando el personal de guardia notificó a las autoridades que, en una de las habitaciones, habían encontrado inconsciente a uno de los internos durante una ronda de vigilancia.

De inmediato, personal de enfermería inició maniobras para su reanimación, pero esta no fue posible, por lo que se dio aviso al agente del Ministerio Público para que diera fe del incidente.

Una vez confirmada la muerte por suicidio, se enlistó esta como el número 14 del mes de agosto y la 93 en lo que va del año 2025.

Según trascendió, el pasado 28 de agosto lo habían dado de alta en el hospital ya mencionado y, de inmediato, su familia lo llevó al asilo, donde pereció este sábado 30.