Siete días de grilla

Durango, encima de lo que diga Esteban en su III Informe, es uno de los estados más pobres de México, carente de la infraestructura para crecer al tamaño de un gigante.

Es una desproporción eso de gigante, porque las mediciones aplicadas en los distintos sectores productivos marcan con absoluta precisión que vamos exactamente al final del cabús.

Está en redes una promoción del PRI en la que asegura que han llegado a Durango más de 8 mil millones de dólares y que se han creado miles de empleos, pero ni el PRI ni nadie nos dice dónde están esas inversiones.

No menos jóvenes de reciente egreso escolar ya buscaron por arriba, por abajo y hasta por encima dónde están las empresas que asegura el gobierno y, no hay nada.

Los tres grandes centros digitales, que son los más grandes del mundo, también llaman la atención porque esos negocios por lo general requieren de numerosos trabajadores.

No entendemos, la verdad, no entendemos por qué montarse en ese macho y a punta de repeticiones quieren hacer verdad las falacias que sí han llegado y muchas a nuestra entidad.

…

Y pensar que todo iba bien hasta que Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos, en su misma toma de posesión tiró por la borda las posibilidades de instalarse acá decenas de empresas asiáticas.

El nearshoring, dijo Trump, es una trampa de China para abaratar costos de producción e introducirla a la Unión Americana sin pagar los impuestos correspondientes.

Justo cuando Trump empezó a amenazar con el cobro de más aranceles, las posibilidades de Durango se fueron diluyendo, aunque aquellas posibilidades se mantienen en el discurso. Todos los días nos cuentan las muelas y piensan que les creemos.

Quién sabe si entre la gente de a pié se traga esos cuentos, pero como a las mayorías de la población les vale mare la política, les resulta absolutamente intramuscular.

…

Esteban apostó todo a China y perdió en el primer entre con el arribo del “pelos de elote” al gobierno vecino. Nunca hubo un plan “B” y el gozo se fue al pozo. Los chinos se fueron retirando poco a poco hasta abandonar la plaza.

Villegas debió ser más ejecutivo, más práctico si a la par de la promoción en Asia, cabildea en otras naciones, como los Estados Unidos, dado que ellos tienen la riqueza que Durango bien pudo explorar, de menos.

Las grandes y maravillosas obras de los Estados Unidos están prácticamente en toda la Unión.

Un botón, se los platicamos el otro día, el de las grandes obras carreteras (más de cien kilómetros de pasos elevados con tres y cuatro pisos en puntos derivadores) en las que ocupan a millones de trabajadores, que hay algunas incluso paralizadas precisamente por la falta de mano de obra.

Las hortalizas, que también generan enormes divisas para USA, están echándose a perder en el campo por falta de trabajadores. Allí pudiera aparecer Durango.

O sea, no debimos confiarnos y ponerle toda la carne al asador, debimos dosificar nuestra esperanza asiática hasta que se hubieran instalado, pero bueno, el hubiera no existe.

…

Sobre la toma de posesion de Toño Ochoa de la alcaldía de la capital, finalmente será donde le ordenó el gobernador. En el desierto de la Estacion Central.

Pudimos confirmar esta mañana los preparativos que se hacen para la asunción del panista. Pudiera resultar un excelente escenario, pero…lo cierto es que no será donde quería el repetidor alcalde.

En los bajos mundos de la política insisten que ese fue el primer encontronazo entre Toño y Esteban, pero advierten que los choques se irán desgranando con el paso del tiempo.

Ochoa quiere la grande, la gubernatura, y parece que Villegas la ha reservado para alguien de sus confianzas. No acabarán bien las cosas entre ellos, porque sus objetivos se dirigen hacia donde mismo.

Veremos mañana si Toño tiene alguna intención de cortarse el listón umbilical, o mantener agachada la cabeza para consentir lo que le ordenen del bicentenario, así es…¡

…

Justo a unos metros donde Ochoa asumirá la alcaldía, ayer fue atropellado un policía vial que murió más tarde debido a las múltiples lesiones recibidas.

Todo, consecuencia a la sinrazón de algún superior que autorizó las repentinas revisiones como la que hacían en el bulevar Manuel Gómez Morín, que por no sabemos qué razón le llaman “bulevar estación central”.

La subdirección de vialidad del municipio aplicó la idea de alguien de levantar un retencito o cosa parecida para “atorar” a los amantes de la velocidad que frecuentan esa vía de acceso.

El problema es que, igual que los policías estatales en los distintos rumbos de la capital, tienen sus retenes escondidos y los uniformados se colocan en el centro de la calle para obligar a los conductores a detenerse. Los atropellamientos no cesan.

El caso de ayer, que se pudo evitar y tener aun entre nosotros a ese policía, no tiene ninguna justificación, dado que los polis prácticamente quieren frenar con su cuerpo a los automovilistas. No falta el descuidado que no puede frenar y ahí está la desgracia.

Ahora, por qué instalar tales retenes a la vueltecita del bulevar, como hacen en los demás bulevares, pues es tanto como esconderse para dar el sarpazo y luego, como ayer, no los ve el chofer.

…

No obstante que en principio quizo sentirse la víctima, el petista Gerardo Fernández Noroña está perdiendo hasta la camisa tras su desmechoneo con Alejandro “Vandalito” Moreno.

El episodio de marras, ocurrido el martes en la Cámara de Senadores, despertó la conciencia de muchos mexicanos que no dejaron pasar la oportunidad para pitorrearse del “nuevo rico” (ya tiene casa de 12 millones en Tepoztlán).

Hay “memes” por toneladas en las redes en los que se burlan de Gerardo y aplauden al tricolor. Nos llamó mucho la atención una gráfica que registra una cola kilométrica de gente formada para felicitar al campechano.

Otra, no menos ingeniosa, asegura: “Hasta que Alejandro “Vandalito” Moreno hizo algo bueno por México…”, y así por el estilo.

Y el premio a la mejor actuación se lo llevó el empleado senatorial que también se engulló uno de los empellones de Moreno. Quince o veinte minutos después del aventón apareció vestido de momia, vendado de todas partes, con cabestrillo y hasta collarín. Una actuación por demás lamentable, porque eso obró también contra Fernández Noroña.

Gerardo, tras la zacapelita, aseguró que acelerarán el proceso de desafuero de “Vandalito” y lo demandarán ante los tribunales por lesiones.

Más tarde apareció un video de 2011 en el que, en el mismo escenario, el de los empujones fue Gerardo, quien arrolló virtualmente a varios legisladores panistas.

Entonces también pudieron desaforarlo y demandarlo por lesiones, pero alguien trajo a colación aquello de la “inviolabilidad parlamentaria”, por la que nadie puede ser perseguido o castigado por lo que haga o diga durante los trabajos de las cámaras.

…

Es cierto, por momentos estuvo a punto de caérsele al mexicano la contratación por parte de la afamada firma norteamericana Cadillac, pero eso ha quedado resuelto.

Pérez y Bottas entrarán a dar la pelea a los mandones de la Fórmula Uno y, según palabras de Pérez, pronto se meterán a la pelea gracias a los autos construidos ex profeso para la competencia.

Cadillac es una de las marcas más queridas y respetadas en el terreno automovilístico mundial, por tanto viene con todo a levantar la mano en la competencia internacional.

O sea, con ambos pilotos, Cadillac estará presentando oposición a las escuderías que han asumido el mando después de la salida de Red Bull, que llegó a ligar campeonatos seguidos gracias a la participación de Max Verstappen y el propio “Checo” Pérez. Ahora serán distintas las cosas y podremos ver tanto al azteca como a Bottas ir por todo en la temporada, el plus que tendrá la Fórmula Uno el año venidero, de modo que la atención de los aficionados latinoamericanos volverá a fijarse en el mexicano Sergio “Checo” Pérez y en su compañero Valttieri Bottas.

…

La Comisión Estatal de Derechos Humanos es otro elefante inútil que sirve nada más para succionar los recursos gubernamentales que pudieran utilizarse en la solución de otros problemas.

Resulta que la CEDH está cambiándose o ya se cambió a un moderno local en la colonia Santa Fé en el que se gastarán los dineros que no tienen.

La comisión, dicho con el debido respeto, debía desaparecer porque es otro estorbo como aquello de las fiscalías anticorrupción, auditorías y contralores. Son los que menos se enteran a la hora que los gobernantes de turno se roban los dineros del pueblo y no son ni para meter las manos.

Sobre la CEDH, con pena y todo, preguntaríamos a quién sí sirve, al patrón gigante, o ¿a los ciudadanos perjudicados por los arbitrarios actos de gobierno? Es pregunta solamente.

…

Nicolás Maduro celebró anoche que la presidenta Claudia Sheinbaum le haya ofrecido asilo político en México. La información es positiva, porque parece que los venezolanos por fin se quitarán de encima al tirano.

Sin embargo, habría que preguntar ¿de que consta ese asilo, de su manutención y de la manutención de su familia después del daño que le causaron a aquel país? Los mexicanos no tenemos por qué regalarle nada a ese dictador archisuper ratero.

Otra cosa positiva es que, de darse ese asilo, acá será más facil echarle el guante para obligarlo a que pague lo que tiene pendiente tanto con los venezolanos como con el resto de la región.