Su esposa lo encontró muerto en el patio de la casa

Durango, Dgo.

Un hombre que en vida respondía al nombre de Julio César Robles Barraza de 34 años edad, fue encontrado muerto este sábado por la mañana en un domicilio de la zona oriente de la ciudad; todos los indicios confirman un fallecimiento por autolesión, el segundo en menos de 12 horas.

Se confirmó que fue su esposa quien lo encontró ya sin signos vitales en una vivienda del fraccionamiento Bicentenario, asentamiento cercano al antiguo Camino a La Loma.

Fue a eso de las 08:00 horas cuando la fémina, al salir al patio luego de despertar, se encontró con su esposo inconsciente, víctima de una lesión que él mismo se causó, por lo que de inmediato pidió ayuda médica.

Al sitio llegó una ambulancia cuyo personal revisó la condición del paciente y no encontró signos vitales, por lo que notificó al agente del Ministerio Público, que arribó a la escena poco después.

Al confirmarse como una muerte por suicidio, ordenó el traslado de los restos al anfiteatro de la Fiscalía General del Estado para la necropsia de ley. El caso se contabiliza como la muerte 94 por esta causa en el año 2025.