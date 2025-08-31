Betzabé Martínez Arango, rindió protesta como presidenta municipal de Gómez Palacio

El corazón de la transformación ya empezó a latir”, afirmó.

En una sesión solemne de Cabildo que contó con la asistencia de miles de ciudadanos, porque el pueblo

fue el invitado especial y más importante, de acuerdo a lo establecido por la alcaldesa ya en funciones a

partir del primer minuto de este lunes, Betzabé Martínez manifestó que “en el corazón de la Laguna late

fuerte la esperanza de miles de familias que desean mejorar sus condiciones de vida, que desean confiar

en su gobierno y sentirse parte de una transformación que está en marcha. Con total convicción les digo:

Gómez Palacio es el corazón de la Cuarta Transformación”.

A la ceremonia protocolaria, en la que estuvo acompañada por el gobernador de Durango, Esteban

Villegas Villarreal y su esposa, se contó con la asistencia de la alcaldesa saliente, Leticia Herrera Ale así

como de los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, además de los comandantes de la XI

Región Militar y el Mando Especial Laguna, la nueva Presidenta Municipal tuvo el respaldo de empresarios,

académicos y actores sociales, a quienes agradeció su asistencia.

Envió un saludo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, reconociendo su ejemplo y

liderazgo. También agradeció a amigos y familia su ayuda, destacando su aspiración de hacer sentir

orgullosa en el cielo a su madre.

“Cada paso que demos estará acompañado de un latido firme y sincero”, expuso al referir que el primer

latido es el combate frontal a la corrupción y “cada peso del pueblo será invertido en el pueblo”.