Grupo de motociclistas golpea y amenaza a un hombre

Durango, Dgo.

Un hombre fue agredido y amenazado por un grupo de aproximadamente 30 motociclistas la madrugada de este domingo en la colonia Morga. Los agresores le cerraron el paso a su vehículo, lo golpearon y le robaron su INE.

Los hechos se registraron alrededor de las 4:00 horas, cuando un joven de 26 años, circulaba a bordo de su camioneta Chevrolet Trax por la calle Sinaloa, cerca del deportivo Galindo Higuera, en compañía de un amigo.

Según el reporte al 911, los motociclistas les cerraron el paso y los obligaron a descender del vehículo. Uno de los agresores portaba una pistola corta de color negro. Los sujetos le pidieron al amigo que “se abriera” del lugar, para después comenzar a golpear al joven de 26 años.

A pesar de que el afectado no sufrió lesiones de gravedad, los agresores le quitaron su credencial del INE de la cartera y lo amenazaron, diciéndole que lo tenían ubicado y lo buscarían. Lo que llamó la atención es que el resto de sus pertenencias permanecieron intactas, por lo que no se trató de un robo.

Elementos de la Policía acudieron al lugar tras el reporte. La madre del afectado, señaló que acudirían a poner la denuncias correspondiente por estos hechos.