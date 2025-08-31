Motociclista muere al derrapar en la carretera libre a Gómez Palacio

Pánuco de Coronado, Dgo.

Un motociclista murió este domingo al ser víctima de un fuerte accidente en la carretera libre Durango – Gómez Palacio; la defunción ocurrió en cuestión de minutos, por lo que personal médico no pudo hacer nada para salvarlo.

Los datos de la víctima se conocen de manera extraoficial, pues compañeros de su moto club lo identificaron con el nombre de Salvador Derás, de aproximadamente 40 años, con domicilio en la ciudad de Durango, también se adelantó que se trata del ocupante de una motocicleta tipo chopper, que quedó a unos 10 metros de distancia de su vehículo.

El desafortunado hecho de tránsito ocurrió en el kilómetro 60 de la mencionada vía de comunicación, no muy lejos de la localidad de Francisco I. Madero, y fue reportado a eso de las 11:30 horas.

De inmediato fue enviado personal médico tanto del municipio en mención como de Guadalupe Victoria, pero ya nada se pudo hacer por la víctima, que murió sobre el pavimento.

De los restos se hizo cargo la Fiscalía General del Estado, que se encargará de la necropsia de ley y de entregar los restos a sus deudos una vez que esta se realice