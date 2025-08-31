Muere menor de 12 años tras padecer fiebre

Cuencamé, Dgo.

Una niña de 12 años, identificada como Renata, falleció en su domicilio en el poblado de Velardeña, municipio de Cuencamé, luego de presentar síntomas de temperatura por varios días.

Según la declaración de su tía, la menor no padecía de ninguna enfermedad conocida, pero el sábado 23 de agosto amaneció con temperatura. Su tía le suministró paracetamol y la mantuvo bajo cuidados en su casa durante ocho días. En ese periodo, Renata dejó de comer.

La madrugada del sábado 30 de agosto, al revisar a la menor, la tía notó que no se movía. De inmediato, llamó a la enfermera del poblado, quien acudió al domicilio y confirmó que Renata ya no presentaba signos vitales.

Tras el hallazgo, se dio aviso a las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE). Personal de la Dirección de Servicios Periciales acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo de la menor fue trasladado al anfiteatro para practicarle la necropsia de ley y determinar la causa oficial de su deceso.