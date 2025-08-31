Pronostican tormentas en Durango del 3 al 5 de septiembre

Durango, Dgo.- Autoridades meteorológicas alertaron que para este miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de septiembre de 2025 se prevén tormentas muy fuertes en la mayor parte del estado de Durango, con acumulados que podrían oscilar entre 20 y 50 milímetros en 24 horas, e incluso alcanzar hasta 75 mm en algunos puntos, incluyendo la capital del estado.

Condiciones atmosféricas

El fenómeno se debe a la interacción de varios sistemas:

Monzón mexicano, que favorece lluvias intensas en Chihuahua, Sinaloa y Nayarit, y muy fuertes en Sonora y Durango, todas acompañadas de descargas eléctricas. Onda tropical número 29, asociada con una zona de baja presión con potencial ciclónico, que se desplaza sobre el occidente del país y se combina con un sistema de circulación en niveles altos en la Mesa Central. Masa de aire frío proveniente de Estados Unidos, que refuerza al sistema frontal número 1, extendido sobre el noreste de México. Este fenómeno traerá rachas de viento de 40 a 60 km/h y un refrescamiento en las temperaturas en el norte y noreste del país.

Alerta especial para la capital

En la ciudad de Durango, el pronóstico indica la posibilidad de tormentas con acumulados de 25 a 50 mm, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones, particularmente en zonas bajas, arroyos y vialidades susceptibles de encharcamientos.

Recomendaciones

Evitar cruzar ríos, arroyos o vados en crecida. No refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas. Mantenerse informado a través de fuentes oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil.

Las autoridades subrayan que estos días serán de alto riesgo por lluvias intensas, por lo que llaman a la población a mantenerse alerta y reforzar medidas de prevención.